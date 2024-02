Os ataques norte-americanos contra posições dos Guardas da Revolução do Irão e das suas milícias aliadas na Síria e no Iraque visaram passar, de forma clara, uma dupla mensagem: por um lado, que os EUA não vão tolerar mais ataques contra as suas forças no Médio Oriente; por outro, ao evitar atacar diretamente o Irão, Biden quis mostrar que a América não está interessada num confronto direto com Teerão.









