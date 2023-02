Parece que a decisão já está tomada: Portugal vai mesmo enviar carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia, confirmou o primeiro-ministro durante a visita à República Centro-Africana, no fim de semana.



O que António Costa não disse foi quantos. Portugal tem 37 destes tanques, comprados em segunda mão aos Países Baixos por 71 milhões de euros em 2008, mas, segundo consta, a maioria está no estaleiro - ou, como diz a NATO, no “nível vermelho de operacionalização”.









