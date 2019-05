O labirinto do Brexit

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Após meses de pressões, Theresa May fez finalmente a vontade aos críticos internos e demitiu-se.Saiu em lágrimas, não só por não ter conseguido cumprir a promessa de aplicar o resultado do referendo do Brexit, como - e sobretudo - pela forma como foi traída, sabotada e criticada a cada passo pelo seu próprio partido.< br />