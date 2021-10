Várias vezes por semana, um camião percorre os talhos e supermercados do bairro Glória, no Rio de Janeiro, para recolher ossos, restos de carne e vísceras, normalmente usados para fazer ração para animais ou até sabão.Pelo caminho, no entanto, pára nalguns dos bairros mais pobres da cidade, para que pessoas desesperadas possam vasculhar entre os despojos ensanguentados em busca de algo para comer, mesmo que seja só um pedaço de osso para poderem fazer sopa com uns vestígios de sabor a carne.