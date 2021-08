O milagre britânico

Passam hoje duas semanas desde que o Reino Unido levantou a maioria das restrições contra a Covid-19 e, ao contrário do que temiam os mais pessimistas, o país não mergulhou numa espiral descontrolada de contágios.Pelo contrário, ao longo da última semana, e apesar do domínio da ultracontagiosa variante Delta, o número de novos casos caiu para metade do registado na semana anterior (de cerca de 50 mil novos casos diários para pouco mais de 26 mil). E os cientistas não conseguem encontrar uma explicação para o sucedido.