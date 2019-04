Os fanáticos, religiosos ou não, são todos farinha do mesmo saco.

Quase uma semana depois dos sangrentos atentados que fizeram mais de 250 mortos em hotéis e igrejas do Sri Lanka no Domingo de Páscoa, o terror voltou a deixar a sua marca num novo local de oração. Desta vez, o alvo foi uma sinagoga na pacata localidade de Poway, na Califórnia, e as vítimas foram judaicas, como há ...