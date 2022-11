Trump anda com pouca sorte. Depois de mais de metade dos candidatos que escolheu para as eleições intercalares terem sido derrotados, o “grande anúncio” da sua recandidatura à Casa Branca passou completamente ao lado: nessa noite, as audiências televisivas estavam mais interessadas em saber se o míssil que caiu na Polónia ia provocar a III Guerra Mundial do que em ouvir o seu habitual chorrilho de mentiras.









