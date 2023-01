Como se previa, o cessar-fogo de Natal declarado por Vladimir Putin não passou de fogo de vista. Nas 36 horas em que a suposta trégua esteve em vigor, as bombas russas não deixaram por um minuto de cair ao longo de toda a linha de contacto.



Dificilmente seria de esperar outra coisa. A alegada trégua não passou, claro está, de uma descarada manobra de propaganda para embalar as consciências dos muitos russos que ainda acreditam em tudo aquilo que vem do Kremlin.









