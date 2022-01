Invada ou não a Ucrânia, Vladimir Putin já ganhou. Pela primeira vez em três décadas, o Ocidente voltou a ouvir a Rússia, a preocupar-se com as suas ambições territoriais e a temer o seu poderio militar. E era isso mesmo que o Presidente russo queria.Não é segredo que Putin tem saudades dos tempos áureos da URSS, da Guerra Fria, do mundo bipolar em que Moscovo era uma das duas únicas superpotências.