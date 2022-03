Depois do que Vladimir Putin fez na Ucrânia, e independentemente do desfecho desta guerra sem justificação, o Ocidente não pode voltar a normalizar as relações com o Presidente russo e a tratá-lo como um estadista sério, civilizado e responsável. Já cometeu esse erro em 2014 quando a Rússia invadiu a Crimeia e os resultados da falta de inação ocidental estão à vista.