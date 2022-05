Um dos objetivos declarados da invasão russa da Ucrânia era manter a NATO afastada das suas fronteiras.



Aquilo que Vladimir Putin conseguiu, além de uma humilhação inesperada no campo de batalha, foi precisamente o contrário.



Com a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, não só a Rússia ficou com as suas fronteiras mais expostas em caso de um eventual conflito, como a NATO sai militarmente reforçada com a inclusão de dois Exércitos modernos e bem preparados.









