A iminente anexação ilegal dos territórios ucranianos ocupados e as ameaças nucleares de Putin deixaram a Rússia ainda mais isolada. A Assembleia Geral da ONU que decorre em Nova Iorque tem mostrado ao Mundo que o Presidente russo tem cada vez menos aliados dispostos a meter as mãos no fogo por ele. Já nem os amigos chineses conseguem fingir que nada se passa.









