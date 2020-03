Um desastre anunciado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Coreia do Sul e Estados Unidos registaram o primeiro caso confirmado de coronavírus no mesmo dia, 20 de janeiro. Mas as semelhanças acabam aqui. Neste momento, a Coreia do Sul é considerada um modelo do combate à doença, enquanto os Estados Unidos são o epicentro mundial da pandemia.O que correu mal? Tudo, a começar pela forma como Donald Trump desvalorizou a ameaça desde o primeiro dia. "Está tudo sob controlo. É ...