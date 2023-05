Quando amanhã subir à tribuna para discursar no Dia da Vitória, a data simbolicamente mais importante do calendário político russo, Vladimir Putin terá sérias dificuldades em conseguir convencer alguém do sucesso da sua ‘operação militar especial’. É difícil manter uma cara séria e falar de como a guerra deixou a Rússia mais segura a poucas dezenas de metros do telhado chamuscado do Kremlin, onde ainda são visíveis as marcas dos drones que na semana passada conseguiram iludir a vigilância do local mais bem guardado do país.









