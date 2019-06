Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um mês e meio após as legislativas espanholas, Pedro Sánchez inicia hoje os contactos com os partidos para a formação do próximo governo. Porém, as reuniões não passam de mera formalidade.Sánchez já decidiu que vai governar sozinho e deixou isso claro na semana passada.< br />