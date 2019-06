Brincar aos médicos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na ressaca do S. João, o País acorda a exultar com o excedente orçamental no primeiro trimestre, capaz de nos guindar para o quadro de mérito da disciplina financeira.Como reverso da medalha, volta a verificar-se um crescimento significativo da receita fiscal, em cifras que vão muito para lá da dinâmica económica evidenciada, o que resulta da manutenção de uma carga fiscal voraz sobre cidadãos e empresas.