Se revisitarmos os últimos 40 anos da nossa democracia, só em duas ocasiões é que houve uma coincidência durante todo o mandato na filiação partidária do Primeiro-Ministro com o Presidente da República: com António Guterres como Primeiro-Ministro (em partilha com Mário Soares e Jorge Sampaio, de 1995 a 2002) e na primeira eleição de Pedro Passos Coelho (com Cavaco Silva, em 2011).









