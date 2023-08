Nesta altura do ano, são muitos os milhares de cidadãos emigrantes que regressam às suas terras de origem ou de seus antepassados, para rever as suas famílias ou (re)visitar o País que se crê diferente do que o que os levou a partir.



É um regresso passageiro, economicamente relevante do ponto de vista turístico, mas que pouco aporta ao objetivo que todos devemos prosseguir, de tentar atrair e fixar essa diáspora que tanto pode trazer a Portugal.









