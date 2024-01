O líder do PS aproveitou o discurso de encerramento do Congresso do Partido para assumir que, uma vez de volta ao Governo, procurará “promover um programa de saúde oral que, de forma gradual e progressiva, garanta cuidados de saúde oral aos portugueses no SNS”.



Segundo dados do Barómetro da Saúde Oral da Ordem dos Médicos Dentistas, mais de 6 milhões de Portugueses têm falta de dentes;









Ver comentários