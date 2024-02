De acordo com o Índice Global da Paz, anualmente divulgado pelo IEP – Institute for Economics & Peace, Portugal encontrava-se em 2023 na sétima posição à escala global. Embora abaixo da melhor classificação obtida no ano de 2020 (o 2.º lugar), esta posição consolida a perceção generalizada de que Portugal é hoje um país em que a segurança não é tida como uma das áreas que desafiem a qualidade de vida dos cidadãos.









