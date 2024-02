As 19 forças políticas que se vão apresentar a votos em diferentes círculos eleitorais no próximo dia 10 de Março (3 para o voto antecipado em mobilidade) partiram em busca de alcançar a maior representação possível de entre os 230 deputados a eleger. Neste período que antecede o arranque formal da campanha eleitoral, e que se prolongará até ao próximo dia 25 de Fevereiro, houve já oportunidade para ouvir nos confrontos os líderes dos partidos/coligações com representação parlamentar esgrimir (poucos) argumentos em debates televisivos a dois;









Ver comentários