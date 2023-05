Há cerca de 20 anos, Durão Barroso e o seu Secretário de Estado Miguel Relvas avançaram com um conjunto de iniciativas tendentes à Reforma Administrativa do Estado, incluindo a instituição de uma Lei-Quadro para as Áreas Metropolitanas e as Comunidades Intermunicipais (Lei nº 10/2003).



Em março de 2004, 12 dos concelhos do distrito de Braga assinaram a constituição da Grande Área Metropolitana do Minho (GAMM).









