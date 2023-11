Por estes dias, milhões de cidadãos em todas as cidades europeias exasperam com os impactos dos trabalhos em curso em diferentes vias públicas, que criam fortes condicionalismos à circulação rodoviária e que provocam naturais transtornos no quotidiano dos cidadãos.



Em Braga, onde já antes se sentiam alguns constrangimentos no trânsito por força do significativo crescimento económico e demográfico, as intervenções em curso em duas artérias centrais da cidade interligadas - a Avenida da Liberdade e o Túnel da Avenida – agravaram consideravelmente as condições de circulação, gerando natural insatisfação.









