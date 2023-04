Depois de amanhã, Portugal celebra o 49.º aniversário da Revolução dos Cravos, naquele que será seguramente o arranque para um ano intenso em evocações e iniciativas alusivas a esta efeméride, no quadro da marca redonda que se assinala em 2024. A este propósito, cumpre que tais celebrações sejam também um pretexto para reavivar a memória histórica (do antes, do durante e do pós-Revolução), bem como para fazer um balanço de cada uma das conquistas concretizadas nestas cinco décadas.









