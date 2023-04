O Governo aprovou no Conselho de Ministros da passada Quinta-feira uma atualização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que agora se encontra em consulta pública até ao próximo dia 21 de Abril.



A razão desta nova versão não teve (ainda) a ver com qualquer correção ao plano inicial por incapacidade de concretização de projetos, mas antes com o reforço da dotação global em cerca de 1,6 mil milhões de Euros, decorrente da atualização das subvenções europeias.









