Ainda não é certo se teremos um Novembro “negro” na Saúde em Portugal – o “pior mês dos últimos 44 anos”, como pré-anunciado -, ou se um potencial acordo na tarde de hoje pode deixar a situação em tons de cinza, com um desanuviar imediato, mas com vários problemas estruturais para resolver.



Até lá, vão-se reforçando as consequências de um conflito que deixa marcas por todo o território nacional e que tem conduzido ao encerramento, total ou parcial, de diversos serviços de distintas unidades hospitalares.









Ver comentários