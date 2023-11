(a)Normalidade Democrática

Comecei a semana na Universidade do Minho, no Festival Literário Utopia, a discutir com o Presidente da Assembleia da República as virtudes do sistema democrático e os desafios colocados aos seus protagonistas, o que não nos impediu de convergir na ideia de que “a democracia não é uma utopia”. Menos de 24 horas depois, Portugal fez questão de demonstrar (novamente) que a democracia não é, de facto, um sistema perfeito, com uma investigação do Ministério Público que redunda nas consequências amplamente conhecidas ao nível da detenção de protagonistas próximos do Primeiro-Ministro - ele próprio também alvo de uma investigação -, e da constituição de arguidos entre outros membros do Governo.









Ver comentários