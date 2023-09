Aposto, de há vários anos a esta parte, e praticamente todas as semanas, com uma chave fixa no Euromilhões. Tal como para qualquer utilizador de jogos de sorte ou azar, a expectativa é de poder ser alvo de um “acidente estatístico”, arrecadando uma soma robusta, com um pequeno investimento, apesar da probabilidade ínfima de que tal possa acontecer.









