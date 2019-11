Boas Moedas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nas últimas eleições diretas para a liderança do PSD optei por manter-me neutro, não declarando apoio público a qualquer dos candidatos.Na sequência, Santana Lopes terá cometido um dos maiores erros políticos do seu percurso e Rui Rio protagonizou uma liderança com vicissitudes que, numa perspetiva estritamente matemática, terá trazido o Partido ao mesmo ponto em que o encontrou.< br />