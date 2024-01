Segundo dados da Comissão Nacional de Eleições coligidos pelo Instituto Mais Liberdade, o distrito de Braga foi sempre um excelente barómetro do resultado das eleições legislativas a nível nacional, sendo mesmo o único círculo eleitoral em que tal se verificou em todas as ocasiões. Considerando a percentagem de voto obtida por cada partido ou coligação pré-eleitoral, o vencedor do distrito foi sempre o vencedor das eleições nacionais, com a particularidade de que, com exceção dos anos de 1976 e 1995, a percentagem obtida pelo partido vencedor no distrito foi sempre maior do que a que obteve no conjunto do País.









Ver comentários