Madeira que resiste

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Em todo o panorama democrático do nosso País, são cada vez menos os territórios em que nunca existiu uma alternância entre diferentes forças políticas no respetivo governo.A nível nacional, têm sido frequentes as inversões entre o PS e o PSD, seja isoladamente, seja em coligação, formal ou informal, com outras forças políticas, tendo também existido um governo que juntou os dois principais ... < br />