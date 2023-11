Se há algo que o processo de descentralização tornou ainda mais claro foi o profundo abandono a que o Estado central votou muitos dos serviços e equipamentos pú-blicos, de há vários anos a esta parte. Em particular, em áreas como a educação e a saúde, é fácil perceber a negligência que marcou o incumprimento das responsabilidades de ma-nutenção e conservação dos edifícios, atentando com as condições de desenvolvimento das atividades em causa, com a dignidade das condições de trabalho dos seus profissionais e, até, pondo em risco a segurança dos seus colaboradores e dos utentes de tais serviços (alunos ou pacientes).









Ver comentários