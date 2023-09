Por estes dias, todos os autarcas em funções celebram a data da sua primeira eleição: os “caloiros” foram eleitos pela primeira vez fez terça-feira dois anos; os que cumprem o segundo mandato foram eleitos pela primeira vez há precisamente seis anos; e as várias dezenas que se encontram a meio do seu último mandato, em que me incluo, celebraram sexta-feira dez anos desde a sua primeira eleição.









