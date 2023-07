Faço-lhe um desafio: abra a maior enciclopédia mundial - o Google - e faça uma pesquisa sobre “VNR Portugal”. Não encontrou nenhum resultado? Não desanime. Procure, em alternativa, por “Relatório ODS Portugal”, concentrando-se na secção de notícias. O resultado é seguramente mais animador com pelo menos um resultado no sítio de um órgão de comunicação social de há três dias e outra no de um outro media de há um mês.









