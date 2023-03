Em 2016, “Spotlight: Segredos Revelados” ganhou o Óscar de melhor filme, versando a investigação do “The Globe” que incidia sobre a ocultação de diversos abusos sobre menores, cometidos por diferentes clérigos americanos na cidade de Boston. Vinte anos antes, “A raiz do medo” trouxera aos ecrãs dos cinemas as fantásticas interpretações de Richard Gere e Edward Norton, num filme em que um jovem acólito é suspeito de ter assassinado o arcebispo de Chicago, que sobre ele exercera diversos abusos de natureza sexual.









Ver comentários