Na área da Cultura e, em particular, nas vertentes de gestão dos equipamentos culturais e da classificação e salvaguarda do património, os anos mais recentes estabilizaram para a intervenção nacional uma orgânica assente em dois níveis de decisão: a DGPC – Direção-Geral do Património Cultural e as DRC – Direções Regionais de Cultura, enquanto estruturas desconcentradas sob a tutela do Ministério da Cultura.









