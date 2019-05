Fica claro que o PS não aceita a recuperação do tempo de contagem para os professores.

"Uma mão cheia de nada para os professores, uma conta calada para o País". Foi assim, desta forma absolutamente incongruente, que o líder do Partido Socialista e Primeiro-Ministro de Portugal se referiu no decurso de uma ação de campanha no passado Domingo à discussão em torno das propostas para a contagem integral ...