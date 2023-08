Quando se fala de impostos, o primeiro princípio que deve prevalecer é o seguinte: 1€ no bolso de um cidadão é seguramente melhor gerido ou, pelo menos, melhor afeto à sua escala de preferências do que na carteira do Estado. Nenhuma Administração pode, porém, prescindir da cobrança de impostos, quer porque tem de custear um conjunto de serviços de natureza (ou de tutela) pública que acarretam encargos não financiáveis por outra via, quer porque lhe cabe também uma função redistributiva, apoiando aqueles que têm menos recursos.









