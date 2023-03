No início da crise pandémica, perante a incerteza quanto aos impactos económicos e sociais que a mesma poderia acarretar, o líder do Governo fez questão de passar uma mensagem de tranquilidade, apelando aos autarcas presentes numa reunião de trabalho para “guardarem músculo” para quando as dificuldades se agravassem, ao nível das pessoas e das empresas.









