Se os resultados das eleições internas do Partido Socialista tiverem confirmado na noite de ontem a tendência das primeiras distritais apuradas na Sexta-feira e daquela que era a expectativa geral da opinião pública, Pedro Nuno Santos terá sido eleito como o novo líder do PS. Nesse cenário, a postura moderada e mais aberta ao centro do candidato alternativo não terá convencido os militantes socialistas, que parecerão mais desejosos de um reencontro à esquerda que evite os desmandos em que o Partido incorreu neste curto período em que foi senhor do seu próprio destino.









