Como cidadão, sempre assisti com desencanto e natural perplexidade aos muitos anos em que as instâncias judiciais não davam a devida sequência às denúncias de ilegalidades de responsáveis públicos, não cuidavam de investigar o que se dizia à boca cheia nas mesas dos cafés e faziam até vetos de gaveta dos processos em curso, sob a capa da falta de colaboração entre diferentes organismos do Estado.