C om a divulgação dos resultados oficiais, as últimas horas foram especiais para muitos dos quase 60 000 estudantes que apresentaram candidatura ao ensino superior durante a 1.ª fase do concurso nacional de acesso. Depois de anos de trabalho e aprendizagem intensos, que contribuem para a ideia de que cada uma das novas gerações se encontra melhor preparada que as anteriores, ficaram a conhecer o seu destino próximo, qual passaporte de entrada para uma experiência que transformará incontornavelmente as suas vidas.









