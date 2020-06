Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

'Liga’ e ‘campeão’ são palavras provenientes do Latim. Assim, há boas razões para nós, fiéis jardineiros da última flor do Lácio, chamarmos Liga dos Campeões à maior prova europeia de futebol de clubes. Mas a traição à língua, testemunhada dia após dia pela ‘mídia’ (!), obriga-nos a encher a boca com a tradução inglesa, que, por provincianismo,...