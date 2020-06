A cordilheira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A orografia tem sido utilizada para retratar a evolução da pandemia. Primeiro, falou-se em pico, ou seja, no temível ponto mais alto a partir do qual os números de mortos e infetados desceriam. Depois, apresentou-se a imagem do planalto, para explicar que esse ponto mais alto duraria semanas. Porém, agora estamos a descobrir que é de uma cordilheira que se trata.Portugal é um país de diversidade: pela paisagem, pelo clima e pela ...