Seis meses à Benfica

As colunas de aço enegrecidas que nos escombros das Torres Gémeas se tornaram, em muitas fotografias e filmes, símbolo da destruição terrorista no 11 de Setembro de 2001, em Nova Iorque, serão a imagem de um museu a edificar na zona do Ground Zero. A abertura do memorial e museu está prevista para o próximo ano. Os ferros têm estado guardados com outra sucata num hangar do aeroporto JFK.