Português por opção

Em geral, nós não escolhemos a nacionalidade. Somos portugueses por sermos filhos de portugueses ou termos nascido em Portugal. Nenhuma dessas circunstâncias corresponde a um mérito pessoal e o orgulho que sintamos por sermos portugueses tem origem no acaso. Tal acaso até nos permite uma candidatura à chefia do Estado, excluída a quem não seja português de origem.Este privilégio poderia ter impedido a fundação de Portugal. Afonso, filho de Teresa de Castela e Henrique da Borgonha, jamais conseguiria ser rei se vigorasse tal discriminação no século XII. Ele escolheu a nacionalidade fundando um país. Talvez a origem de Portugal nos permita questionar a racionalidade da única discriminação de nacionais que a Constituição prevê.