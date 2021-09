Surgem por vezes decisões, porventura bem-intencionadas, de transferir a localização de órgãos de soberania para fora de Lisboa. Para dar exemplos recentes, sucedeu assim com a instalação do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão em Santarém (em 2010-2012) e com a instalação de três Secretarias de Estado em Bragança, Guarda e Castelo Branco (em 2019).