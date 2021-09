Xeque ao PCP

Autarquias e sindicatos são duas bases em que assenta a força e a especificidade do PCP. O Bloco pode obter melhores resultados nacionais, mas não consegue penetrar nesses domínios.Mas é neles que o PCP está hoje em xeque. O movimento sindical é ameaçado por forças rebeldes inorgânicas e as autarquias iniciaram a migração para a direita ou para a esquerda moderada.O movimento atingiu o ponto crítico há quatro anos, quando a CDU perdeu dez municípios. Agora, Loures, Setúbal, Évora, Alvito, Vidigueira e Mora estão em risco e a CDU não conseguiu recuperar Almada, apesar de ter apostado numa candidata com prestígio e provas dadas.O moderado êxito de João Ferreira não apaga o insucesso geral. Só reforça a candidatura à sucessão de Jerónimo.