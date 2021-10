Os europeus em geral e os franceses em particular foram surpreendidos por duas decisões abruptas dos Estados Unidos: a retirada do Afeganistão e a celebração de um pacto de cooperação no âmbito da defesa com o Reino Unido e a Austrália (AUKUS ou ARUEU). Uma das consequências deste pacto foi o cancelamento de uma encomenda de submarinos feita pela Austrália à França.