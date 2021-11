Em Lisboa e no Porto, no Algarve e em Trás-os-Montes ou em qualquer ponto do território nacional, os cidadãos têm o direito à segurança. O Estado tem de garantir que podem sair das suas casas e frequentar a rua, que é a casa de todos, com a expetativa fundada de não serem vítimas de crimes e, sobretudo, de crimes violentos.